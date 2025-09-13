Каллас напугало, как Россия и Китай меняют мировой порядок

Россия, Китай, Северная Корея и Белоруссия меняют мировой порядок, и происходящее вызывает беспокойство. Об этом немецкому изданию RND заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Она призвала обратить внимание на саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором участвовали лидеры Китая, России, КНДР и Белоруссии.

«Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный. Да, эти изменения порядка меня действительно пугают, я не могу выразить это иначе», — подчеркнула Каллас.

По ее словам, Евросоюзу следует отстаивать свою позицию геополитического игрока с помощью метода кнута и пряника.

Ранее глава евродипломатии сообщила, что Евросоюз согласовал продление антироссийских санкций еще на полгода. В ограничительном списке оказались более 2500 физических и юридических лиц. Санкции продлеваются каждые шесть месяцев.