Политолог Рар указал на желание Трампа захватить Гренландию в мягкой форме

Немецкий политолог Александр Рар поделился мнением относительно намерений американского президента Дональда Трампа в отношении Гренландии. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, целью президента США является мягкий захват острова, который бы не воспринимался как полноценная военная операция.

«Он будет наращивать военную силу, европейцев спрашивать не будет. Сейчас идут разговоры между США и Гренландией о том, что американские фирмы придут туда, будут добывать натуральные ресурсы», — отметил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты действуют исходя из собственной выгоды, игнорируя мнение европейских партнеров.