Калифорния столкнется с нашествием опасных акул

Американский штат Калифорния может столкнуться с нашествием акул из-за климатического феномена Эль-Ниньо, который характеризуется аномальным повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Об этом сообщил телеканал Fox Weather.

«Эль-Ниньо нагревает побережье Южной Калифорнии, поэтому в регион мигрируют больше акул», — говорится в сообщении.

Выступивший в эфире канала морской биолог Крис Лоу пояснил, что на этом фоне определенные виды морских хищников, например, белые акулы и акулы-молоты, которые привыкли размножаться у южного побережья, отправятся на север.

Вместо них в океанические воды Южной Калифорнии прибудут южные виды, в частности, тигровые и тупорылые акулы, которые считаются довольно агрессивными.

Ранее стало известно, что мужчина погиб после нападения акулы у берегов Новой Каледонии.