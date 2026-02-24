Акула убила серфера в Тихом океане

Жертвой нападения акулы у берега Новой Каледонии стал 55-летний мужчина. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Трагедия произошла, когда погибший занимался виндсерфингом. С берега за происходящим наблюдали его родственники. По их словам, мужчина внезапно начал махать руками и барахтаться в воде, после чего исчез под поверхностью.

В воскресенье, 22 февраля, яхтсмены в лагуне обнаружили тело неподалеку от места происшествия. Они попытались провести реанимацию, однако спасти серфера не удалось.

На теле погибшего были глубокие раны — на ноге, правом предплечье и левой голени. Характер укусов указывает на нападение акулы.

Ранее акула напала на 13-летнего подростка в бразильском штате Пернамбуку. Хищница укусила его за бедро и повредила артерию, из-за чего мальчик скончался от потери крови сразу после приезда в больницу.