Калифорния обвинила Трампа в политическом вымогательстве

Калифорния отказалась выплачивать федеральному правительству миллиард долларов в рамках урегулирования спора. Об этом в соцсети X заявил офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Он назвал требование Белого дома «политическим вымогательством».

Руководство страны заморозило финансирование Калифорнийского университета на сумму в 584 миллиона долларов. В рамках соглашения учебное заведение должно выплатить один миллиард долларов несколькими траншами, а также сформировать компенсационный фонд в 172 миллиона долларов для лиц, пострадавших от нарушений Закона о гражданских правах.

По мнению калифорнийских властей, президент Дональд Трамп сделал из министерства юстиции оружие.

«Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа», — добавил офис губернатора штата.

