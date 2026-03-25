Калифорнии предрекли риск энергокризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке

Калифорния рискует столкнуться с серьезными энергетическими перебоями на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей энергетического рынка и отраслевых участников.

По информации источника журналистов, уязвимость самого крупного штата США связана с большой зависимостью от импортного топлива. Значительная часть ресурсов поступает из Азии и проходит именно через Ормузский пролив — главный транспортный коридор, который на фоне конфликта оказался в зоне повышенных рисков.

Дополнительным фактором агентство назвало ограниченные возможности внутреннего снабжения. Калифорния слабо интегрирована в систему нефтепереработки других штатов США и сократила часть собственных мощностей из-за снижения рентабельности и экологических требований.

На фоне происходящего в Калифорнии уже повысились цены на топливо. За март стоимость бензина в штате увеличилась и остается существенно дороже среднего уровня по стране.

Ранее ФБР предупредило о вероятной атаке Ирана на Калифорнию.