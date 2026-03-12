ФБР предупредило о возможной атаке Ирана на Калифорнию

ФБР предупредило власти американского штата Калифорния о том, что Иран может запустить беспилотники по западному побережью в ответ на удары США. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В документах ведомства указали, что еще в начале февраля 2026 года Иран якобы собирался внезапно атаковать неуказанные цели в Калифорнии в случае, если Соединенные Штаты ударят по Тегерану.

«У нас нет дополнительной информации о времени, методе, цели или лицах, причастных к этому предполагаемому нападению», — отметили в ФБР.

Ранее КСИР анонсировал применение новых ракет для ответных ударов по США и Израилю. Иран может использовать их в ближайшие дни.