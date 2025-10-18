«Какого черта происходит?» Зеленского встревожила готовящаяся встреча Путина и Трампа

Будущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вызвала серьезное беспокойство у украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление эфире своего YouTube-канала Deep Dive сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Похоже, что Путин и Трамп готовы заключить сделки в Будапеште. В связи с этим Зеленский теперь недоумевает: „Да какого черта вообще происходит?“», — сказал Дэвис.

Он добавил, что для Зеленского это выглядит как «политическое землетрясение». По словам экс-подполковника, украинский лидер не понимает происходящего и не находится в неведении относительно своего будущего.

Кроме того, ситуацию усугубляет отказ Трампа передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Свою прошедшую накануне встречу с самим Зеленским Трамп назвал «хорошей и откровенной». Он также призвал «немедленно остановить конфликт» по линии боевого соприкосновения, «где бы она ни проходила».