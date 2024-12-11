Слова конгрессмена США Джо Уилсона о якобы нарушении Россией международного права вызвали острую реакцию со стороны норвежского профессора Гленна Дизена. Свое мнение он высказал в социальной сети Х .

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии прокомментировал заявления Уилсона, сделанные им на одном из заседаний. Американский политик обвинил Россию в неуважении к суверенитету Украины и Сирии, а также в несоблюдении норм международного права.

Дизен, в свою очередь, отметил, что такие высказывания противоречат реальным действиям США.

Профессор Дизен напомнил, что Соединенные Штаты годами удерживают сирийские территории, действуя без согласия правительства страны. Помимо этого, США продолжают проводить бомбардировки, а их союзник Израиль наращивает контроль над сирийскими землями.

В отличие от этого, подчеркнул профессор, Россия действует по приглашению законных властей Сирии.

«Какие основания у США, чтобы учить других соблюдению международного права?»— резюмировал Дизен.

Повстанцы свергли режим Башара Асада в Сирии 8 декабря. Он правил страной 24 года. Асад покинул президентский пост. Временное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир.