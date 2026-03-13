Как в Super Mario: в Осаке из-под земли вылезла гигантская труба и перекрыла движение

В японском городе Осака во время канализационных работ из-под земли неожиданно поднялась 30-метровая металлическая труба, пробив асфальт и едва не упершись в эстакаду. ЧП произошло утром 12 марта рядом со станцией JR Umeda, сообщила газета The Japan Times .

Конструкция диаметром 3,5 метра — специальный элемент для сдерживания грунта при подземных работах. Она поднялась примерно на 10 метров, что вызвало 10-километровые пробки на ключевой магистрали. Движение перекрыли на 600-метровом участке в обе стороны.

К счастью, никто не пострадал. Чтобы опустить трубу обратно, специалисты просверлили отверстия и начали заливать внутрь воду. Власти выясняют причины случившегося.

В соцсетях происшествие уже сравнили с игрой Super Mario, где герои появляются из похожих зеленых конструкций. Пользователи шутят, что это был самый реалистичный уровень, но признают: последствия могли быть серьезнее.

