«Как в раю». Россияне раскрыли правду об отдыхе в отеле рядом с военной базой в Египте

Туристы из России опровергли новости о запрете купания в море в отеле в Египте

Информация о том, что отдыхающим в пятизвездочном отеле в Египте угрожают расстрелом за посещение пляжа и купание в море из-за военной базы недалеко от гостиницы, не соответствует действительности. Об этом в беседе с 360.ru рассказали побывавшие на курорте российские туристы.

«Я вчера выехала из этого отеля в другой, были тут с 9 по 16 июля. Купались все время, никаких запретов, ужасов, которые распространили, там не было», — поделилась Ирина.

При этом военная база рядом с отелем действительно есть, но учения военных там проходят не так активно, как об этом сообщили в СМИ.

«Никому ничего не запрещают, в море купаемся каждый день до 18:20. База рядом, но никакого дискомфорта это не доставляет», — рассказала российская туристка, отдыхающая в отеле с мужем уже неделю.

«Спокойно как в раю. Эти новости фейковые. Единственное, что правда, — это учения солдат и вертолетные взлеты по ночам. Но их слышно, только если уйти от отеля на приличное расстояние», — заключил еще один россиянин.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал новость о том, что клиентам отеля Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе запретили купаться в море и пригрозили расстрелом, в случае если они приблизятся к пляжу.

Позже в ситуации пообещал разобраться Российский союз туриндустрии.