Дубинский: при ракетном ударе по Киеву Зеленский отсидится в бункере

Президенту Украины Владимиру Зеленскому легко говорить об ударах по Москве или Петербургу, ведь в случае ответной атаки он будет прятаться в бункере. Об этом депутат Рады Александр Дубинский заявил в Telegram-канале.

«Конечно мы ударим по Москве, и по Петербургу, если вы дадите нам оружие», — говорит сумасшедший актер, захвативший пост президента Украины», — написал он.

По мнению Дубинского, как только «ответка» прилетит по Киеву, Зеленский, как и положено «крысе», будет сидеть под землей, и записывать очередное «кривляние».

Кроме того, депутат выразил уверенность, что Зеленский после озвученного Трампом ультиматума о завершении боевых действий за 50 дней прикажет ВСУ удерживать позиции любой ценой.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп призвал Зеленского атаковать Москву и Петербург дальнобойным оружием. В Белом доме эту информацию опровергли, заявив, что американский лидер задал вопрос о возможности таких ударов.