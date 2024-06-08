«Как можно быстрее». Макрон сделал резкое заявление в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал «как можно быстрее» освободить арестованного в России француза Лорана Винатье. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его», — заявил он.

Политик отверг обвинения в адрес француза, назвав их «элементом пропаганды».

Лорана Винатье задержали в четверг, 6 июня, по подозрению в сборе информации о военной деятельности России и нарушению закона об иноагентах. Против него возбудили уголовное дело. По данным следствия, француз в течение нескольких лет собирал данные о военной деятельности России.

В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал подозреваемого на два месяца. Винатье в зале суда признал свою вину.