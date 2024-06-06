Француз попался в Москве на сборе военных сведений о России

Приехавшего в Москву француза заподозрили в сборе военной деятельности России. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Производство столичные следователи начали по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

По данным СК, француз несколько лет собирал данные по военной и военно-технической деятельности России. Он неоднократно бывал в России, а том числе и в Москве.

«Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства», — подчеркнули в ведомстве.

Гражданина Франции задержали благодаря грамотно спланированным и проведенным оперативно-разыскным мероприятиям. Мужчину уже доставили в подразделение столичного СК для следственных действий. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Источник РИА «Новости» уточнил, что француза зовут Лоран Винатье.