Как минимум 14 новорожденных погибли после пожара в больнице в Пакистане

Geo: минимум 14 новорожденных погибли при пожаре в больнице в Пакистане

В пакистанской больнице после пожара как минимум 14 новорожденных погибли. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на источники из спасательных подразделений.

«По меньшей мере 14 новорожденных скончались после того, как пожар разгорелся в гинекологическом отделении пакистанского института медицинских наук (Pims)», — заявили журналисты.

По данным СМИ, пожар произошел в результате взрыва кондиционерного компрессора в клинике Исламабада. Спасатели приступили к ликвидации огня.

Ранее террорист-смертник подорвался при входе в полицейский участок в пакистанском городе Кабал. Жертвами случившегося стали 14 человек, в том числе восемь правоохранителей. Также пострадали 22 человека. Взрыв прогремел во время того, как сотни людей участвовали в демонстрации против волны терроризма.