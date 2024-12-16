Кадыров призвал снять запрет со свергнувшей Асада группировки

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал снять запрет с группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*), свергнувшей президента Сирии Башара Асада. Об этом он написал в Telegram-канале .

По его словам, исключение ХТШ* из списка и налаживание контактов с группировкой позволит Сирии быстрее выбраться из кризиса и избежать гуманитарной катастрофы. К работе в контактной группе Кадыров предложил привлечь и сирийцев, живущих в России.

«Их опыт работы в двух странах поможет выстроить прочную горизонталь взаимоотношений и в дальнейшем сдвинуть с мертвой точки ситуацию в социальной сфере республики», — подчеркнул глава Чечни.

Также он предложил отправить чеченских полицейских патрулировать улицы в Сирии, чтобы избежать дальнейшего кровопролития, и направить инструкторов для обучения сирийских стражей порядка.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вопрос исключения ХТШ* из списка террористов будет зависеть от конкретных поступков группировки.

*Запрещенная в России террористическая организация.