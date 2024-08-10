Кадры поцелуя Макрона с охранником назвали фейком

Ролик, на котором президент Франции Эммануэль Макрон целовался со своим телохранителем, оказался фейком. Кадры сделали с помощью нейросети, сообщили журналисты Les Observateurs .

По данным издания, результаты проведенной проверки показали, что видеоряд содержит массу аномалий, подтверждающих использование искусственного интеллекта.

Авторы статьи отметили, что на одном из кадров можно увидеть, как кисть руки телохранителя буквально прикреплена к запястью президента, а часть локтя почти исчезла.

На другом фрагменте ролика у Макрона внезапно появилось темное пятно на животе.

Предположительно, ИИ сгенерировал видео из настоящих снимков, размещенных в журнале о знаменитых людях Voici от 2 августа 2024 года.

Папарацци сфотографировали Макрона, когда он отдыхал в форте Брегансон на яхте с несколькими мужчинами. На одном из кадров спутник президента взял его за руку.

Недавно американская телеведущая Кэндис Оуэнс собрала доказательства о якобы смене пола жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.