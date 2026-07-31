К берегам Сицилии прибило несколько сумок с крупной суммой наличными

Волны выбросили на пляж в Сицилии сумки, набитые наличными. Очевидцы обнаружили в них 600 тысяч фунтов стерлингов (63,9 миллиона рублей), предположительно, добытых преступным путем. Об этом сообщила газета The Sun .

Катер из Мальты сел на мель у побережья курортного поселка Казуцце из-за проблем с двигателем. Некоторое время судно дрейфовало на волнах, затем три человека прыгнули в море, а один остался на борту и стал сбрасывать в воду тяжелые сумки.

Это происходило на глазах отдыхающих. Когда волны прибили сумки к берегу, очевидцы открыли их и обнаружили 600 тысяч фунтов стерлингов бумажными купюрами.

Полиция задержала экипаж катера, а само судно отбуксировала в порт для проведения экспертизы. Рассматриваются несколько версий, включая отмывание денег, платежи, связанные с наркотиками, контрабанду валюты и поддельные банкноты.

Ранее энтузиаст во Франции отыскал жетон Золотой совы. Поиски велись более 30 лет.