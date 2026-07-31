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К берегам Сицилии прибило несколько сумок с крупной суммой наличными

The Sun: туристы на побережье Сицилии нашли 600 тысяч фунтов стерлингов

IMAGO/bruno kickner/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/bruno kickner/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Волны выбросили на пляж в Сицилии сумки, набитые наличными. Очевидцы обнаружили в них 600 тысяч фунтов стерлингов (63,9 миллиона рублей), предположительно, добытых преступным путем. Об этом сообщила газета The Sun.

Катер из Мальты сел на мель у побережья курортного поселка Казуцце из-за проблем с двигателем. Некоторое время судно дрейфовало на волнах, затем три человека прыгнули в море, а один остался на борту и стал сбрасывать в воду тяжелые сумки.

Это происходило на глазах отдыхающих. Когда волны прибили сумки к берегу, очевидцы открыли их и обнаружили 600 тысяч фунтов стерлингов бумажными купюрами.

Полиция задержала экипаж катера, а само судно отбуксировала в порт для проведения экспертизы. Рассматриваются несколько версий, включая отмывание денег, платежи, связанные с наркотиками, контрабанду валюты и поддельные банкноты.

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