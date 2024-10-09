Во Франции нашли клад, который искали 31 год

Во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищами — Золотой совой, которую искали тысячи энтузиастов. Об этом сообщило агентство The Associated Press .

Охота завершилась в четверг, 3 октября, когда в официальных аккаунтах, посвященных поискам, сообщили о нахождении жетона, необходимого для получения главного приза.

Сами поиски начались после выхода книги «По следам Золотой совы» в 1993 году. Автор предлагал читателям разгадать 11 головоломок, а потом из ответов сложить 12-ю загадку, расшифровка которой и укажет точное местоположение клада.

«Не копайте! Мы подтверждаем, что прошлой ночью был обнаружен жетон Золотой совы, поэтому копать бесполезно», — сообщили организаторы охоты.

Сейчас им предстоит проверить кладоискателя и найденный им жетон, чтобы выяснить, как именно он решил загадки. Если все будет верно, то он получит настоящую Золотую сову. Это статуя из золота, серебра и бриллиантов весом 10 килограммов и стоимостью 150 тысяч евро (около 16 миллионов рублей).

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