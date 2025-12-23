Южнокорейская частная ракета рухнула через 30 секунд после запуска

Defense Ministry/Keystone Press Agency
Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Первая частная космическая ракета «Ханбит-Нано» южнокорейской компании Innospace разбилась сразу после запуска. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ракету запустили примерно в 10:13 по Сеулу (04:13 по московскому времени) с космодрома Алкантара в Бразилии. При наборе высоты стало понятно, полет пошел не по плану. Ракета упала на землю через 30 секунд после запуска.

«Ракета упала в пределах наземной зоны безопасности, сообщений о жертвах или дополнительном ущербе не поступало», — сообщили журналисты.

На экранах транслировали запись об аномалии.

В случае успешного запуска Innospace стала бы первой частной компанией Южной Кореи, которая вывела бы на орбиту спутник клиента.

