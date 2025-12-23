Аномалией завершился запуск частной южнокорейской ракеты

Первый коммерческий запуск южнокорейской ракеты-носителя сверхлегкого класса «Ханбит-Наро» завершился неудачей. Старт с бразильского космодрома Алкантара состоялся во вторник, 23 декабря, в 04:13 по московскому времени.

Несмотря на успешное начало полета, который в течение минуты проходил в штатном режиме, во время набора высоты произошла нештатная ситуация. Трансляция с бортовых камер ракеты, которую вела компания-разработчик Innospace на своем YouTube-канале, внезапно прервалась и на экране появилось сообщение о возникших проблемах.

«Во время полета произошла аномалия», — пояснили на канале.

Специалисты в центре управления полетами выглядели растерянными. Агентство «Ренхап», анализируя последние доступные кадры, не исключило возможность взрыва ракеты в полете.

Этот запуск неоднократно откладывали из-за выявленных технических проблем.

