Россия считает, что важно выстраивать отношения как с Северной, так и с Южной Кореей. Однако последняя заняла враждебную позицию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы — сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона — и с КНДР, и с Южной Кореей», — заявил Песков.

Однако сейчас Сеул присоединился к антироссийским санкциям. Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о том, что России необходимо выбирать для отношений «одну из двух Корей».

Ранее посла России решили вызвать в МИД Южной Кореи, чтобы выразить протест в связи с договором, подписанным РФ и КНДР. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель решил напомнить, что любая прямая или непрямая помощь, которая усиливает военный потенциал Северной Кореи, выступает явным нарушением многочисленных резолюций СБ ООН. Южная Корея также обсудит сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО.