«Решительный сигнал». Южная Корея обсудит сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО

Yonhap: президент Южной Кореи на саммите НАТО обсудит сотрудничество РФ и КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на первого заместителя советника по нацбезопасности Ким Тхэ Хе.

В рамках мероприятия южнокорейский лидер обсудит отношения между Россией и КНДР.

«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей», — сказал Ким Тхэ Хе.

По его словам, Юн Сок Ель поднимет вопрос укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и Южной Кореей, Новой Зеландией, Австралией и Японией.

Страны Североатлантического альянса по итогам саммита раскритикуют Китай, который попал в «список угроз» Запада. На повестке дня также будут темы, связанные с увеличением военных расходов в Европе, а также с Украиной и Россией.