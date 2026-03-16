Россия побила рекорд по поставкам кормов для домашних животных

Экспорт российских кормов для домашних животных в 2025 году достиг рекордных показателей — около 106 тысяч тонн в натуральном выражении и 256 миллионов долларов в денежном. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт».

В рублевом выражении экспорт этой продукции увеличился на 23% по сравнению с предыдущим годом. Показатель стал максимальным за всю историю отрасли. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2021 году, когда российские производители заработали на зарубежных поставках около 227 миллионов долларов. При этом объем экспорта в физическом выражении остался примерно на уровне предыдущего года.

Крупнейшим покупателем российских кормов в 2025-м стала Белоруссия. За год страна приобрела около 54 тысяч тонн продукции почти на 176 миллионов долларов.

В Дмитрове строят новый складской комплекс для хранения и отправки кормов. Проект реализует компания AlphaPet: годовой грузооборот объекта составит около 29 тысяч тонн, инвестиции оцениваются в 2,5 миллиарда рублей.