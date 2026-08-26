Южная Корея заявила о входе российских самолетов в зону ПВО

Российские военные самолеты 25 августа ненадолго вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи. Об этом агентству Yonhap сообщили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил республики.

По данным южнокорейской стороны, российские самолеты находились в районе островов Токто и Уллындо.

При этом нарушения воздушного пространства страны военные не зафиксировали. Южнокорейские ВВС подняли в воздух истребители, чтобы отреагировать на возможное изменение ситуации.

KADIZ представляет собой зону, которую Южная Корея установила в одностороннем порядке. В России ранее подчеркивали, что она не создает юридических обязательств для других государств, хотя Южная Корея требует заранее сообщать о пролетах военной авиации через эту область.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российские военные самолеты выполняют полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее МИД России предупредил Южную Корею о последствиях сближения с НАТО.