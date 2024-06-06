Южная Корея отправила в КНДР воздушные шары с K-pop и сериалами

CNN: активисты из Южной Кореи отправили в КНДР флешки с кино на воздушных шарах

Южнокорейские активисты отправили воздушные шары с K-pop и дорамами на USB-накопителях своему северному соседу. Как сообщил телеканал CNN , внутри также было около 200 тысяч листовок, осуждающих лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Такие группы, как FFNK („Борцы за свободную Северную Корею“ — прим. ред.), уже много лет отправляют подобные воздушные шары с предметами, запрещенными в условиях изолированной тоталитарной диктатуры, включая продукты питания, лекарства, радиоприемники, пропагандистские листовки и фрагменты южнокорейских новостей», — указали авторы материала.

В мае КНДР отреагировала отправкой на юг своих собственных гигантских воздушных шаров с мусором, навозом, бумагой и пластиком. «Посылки» начали приземляться на прошлой неделе, временно прервав полеты и побудив власти предупредить жителей, чтобы те оставались дома.

Замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль ранее предупреждал, что макулатуру и мусор разбросают в приграничных районах соседней страны. По его словам, люди должны понять, насколько трудно убирать отходы.

Отправка друг другу воздушных шаров усугубила и без того напряженные отношения между двумя странами. Южная Корея объявила, что возобновит все военные действия вблизи демаркационной линии.