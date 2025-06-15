Южная Корея не стала готовить новую помощь Украине
Yonhap: Южная Корея не планирует новый пакет помощи Украине
Южная Корея не стала готовить новый пакет помощи Украине. Об этом сообщило Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации президента Ли Чжэ Мена.
«Оказываемая и обещанная нами к настоящему моменту помощь продолжится. Новой помощи на стадии планирования пока нет», — сказал он.
Речь идет о гуманитарной и финансовой помощи. Оружие Сеул Киеву не поставлял.
В правительстве также не исключили возможность встречи Ли Чжэ Мена с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семерки» в Канаде.
Ранее стало известно, что новый глава Южной Кореи после обработки 90,2% бюллетеней набрал 48,43% голосов избирателей. Ли Чжэ Мен приступил к обязанностям 4 июня.