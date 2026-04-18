Южная Корея нарастила экспорт апельсинов в Россию до рекорда

РИА «Новости»: поставки апельсинов из Южной Кореи выросли на пять процентов

В феврале 2026 года поставки апельсинов в Россию из Южной Кореи продолжили расти, увеличившись на 5%, а в годовом выражении — в пять раз. Это рекордные объемы за все время, сообщило РИА «Новости» .

В феврале поставки достигли 54,8 тонны. Беспрерывный экспорт начался с января 2025 года.

Всего за прошлый год российские поставщики приобрели у Южной Кореи 111,5 тонны апельсинов — в 1,9 раза больше, чем в 2024 году.

Также в феврале Южная Корея отправила в Россию 5,5 тонны мандаринов, что в 3,6 раза больше, чем в январе, и на 64,3 раза больше, чем в 2025-м. Однако это не максимально большой объем корейского экспорта — в ноябре он достигал 643,5 тонны.

В марте экспорт машин из Южной Кореи в Россию вырос в 1,4 раза. Месячный прирост увеличился на 41%, но в годовом выражении произошло снижение на 41%.