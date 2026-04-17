Экспорт машин из Южной Кореи в Россию в марте вырос в 1,4 раза

Экспорт легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию в марте вырос в 1,4 раза по сравнению с февралем, достигнув максимума за четыре месяца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные корейской статистической службы.

Стоимость поставок за март составила 42,7 миллиона долларов — это максимум с ноября прошлого года. Месячный прирост достиг 41%, однако в годовом выражении произошло сокращение на 41%.

Всего за первый квартал текущего года в Россию ввезли южнокорейских машин на 99,3 миллиона долларов. Это более чем на треть меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Россияне также стали в полтора раза больше покупать шин из Южной Кореи— до 10,1 миллиона долларов.

В годовом выражении стоимость экспорта шин выросла на 5%. Но по итогам квартала произошло сокращение на 20% — до 27,1 миллиона долларов.

Ранее, в феврале, Россия впервые почти за три года возобновила импорт кормов для животных из Америки. До этого поставки были лишь в июне 2023 года.