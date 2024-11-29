Южная Корея еще пять лет не будет ремонтировать ракеты Taurus из-за Украины

Южная Корея на пять лет отложит техническое обслуживание немецких ракет Taurus. На такой шаг страна пошла из-за нехватки запчастей в связи с украинским кризисом, сообщило агентство Yonhap .

По информации издания, южнокорейская армия выразила готовность провести обслуживание снарядов в 2025 году, то есть через 10 лет после принятия на вооружение, но эти планы сорвались. Немецкая компания-производитель не может стабильно отправлять запчасти для ракет «воздух-земля» большой дальности Taurus KEPD 350K в Южную Корею, потому что поставляет детали на Украину.

«Производитель отнесся к этому с неодобрением из-за нестабильности с поставками определенных деталей, относящихся к двигателю», — отметило агентство.

В результате обслуживание начнут проводить в районе 2030 года. Южная Корея получила ракеты Taurus в 2015 году. Договор предусматривал, что капитальное техническое обслуживание будет проводиться каждые 10 лет.

Ранее южнокорейское руководство предупредило КНДР об ответе в случае ядерной атаки по стране. Президент Республики Корея Юн Сок Ель подчеркнул, что государство обладает передовыми возможностями и для защиты, и для нападения.