Юрист Русяев: российские звезды смогут вернуть жилье в Финляндии только при покупке акций новой УК

Многие российские звезды автоматически потеряли недвижимость в Финляндии из-за банкротства управляющих компаний. Вернуть собственность в такой ситуации крайне сложно. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с Life.
По его словам, единственная возможность предполагает покупку акций новой УК, если такая появится.
«При этом шансы на получение компенсации за утраченное жилье минимальны», — добавил эксперт.
Новый законопроект, запрещающий россиянам проводить сделки с квартирами и домами в Финляндии, может вызвать серьезные юридические последствия, отметил Русяев.
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