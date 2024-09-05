Юрист Русяев: российские звезды смогут вернуть жилье в Финляндии только при покупке акций новой УК

Многие российские звезды автоматически потеряли недвижимость в Финляндии из-за банкротства управляющих компаний. Вернуть собственность в такой ситуации крайне сложно. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с Life .

По его словам, единственная возможность предполагает покупку акций новой УК, если такая появится.

«При этом шансы на получение компенсации за утраченное жилье минимальны», — добавил эксперт.

Новый законопроект, запрещающий россиянам проводить сделки с квартирами и домами в Финляндии, может вызвать серьезные юридические последствия, отметил Русяев.