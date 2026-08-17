Юрист по туризму раскрыл, почему россиянин попал в египетскую тюрьму

Полиция Египта задержала российского туриста после инцидента на дискотеке в пятизвездочном отеле. Местные напирают на то, что приезжий попрал исламские традиции. Эксперты же полагают, что вся история может быть не борьбой за нравственность, а попыткой вымогательства.

Российский турист неосторожно задел египтянку на дискотеке отеля в Шарм-эль-Шейхе. По словам адвокатов, он не имел злого умысла и просто оступился на танцполе. Физический контакт был случайным и мимолетным, но местные власти восприняли ситуацию как нарушение исламских норм поведения.

Самая пикантная деталь дела — финансовая. С российского туриста потребовали 10 тысяч долларов США в обмен на свободу. По мнению юриста по туризму Эдуарда Шалоносова, именно в этом кроется суть происходящего, а не в религиозном конфликте. Египет не является шариатской республикой, и в его уголовном кодексе нет статьи за случайное прикосновение к женщине.

«Во-первых, если мы говорим о мусульманских традициях, то женщина не должна быть без мужа где-либо. Второе: в мусульманских традициях нет посещения развлекательных заведений, за исключением своих, организованных, например, мечетью. Мужчина оступился. Это не преступление, и он будет освобожден», — заявил Шалоносов.

Он призвал не путать закон и религию: большинство правил поведения за границей — это нормы вежливости, а не уголовные статьи. Подробности этой истории, а также базовые запреты для отдыхающих в Египте читайте в материале 360.ru.