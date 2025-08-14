Юный блогер нелегально посадил самолет в Антарктиде и застрял там

Блогер Итан Го два месяца не мог покинуть чилийскую базу в Антарктиде после того, как нелегально посадил там свой самолет. Об этом сообщил NBC San Diego.

В издании отметили, что юный американец хотел установить рекорд как самый молодой пилот, который в одиночку облетел все семь континентов. Он получил разрешение на полет над чилийским городом Пунта — Аренас.

Но на деле 19-летний блогер нарушил договоренность и направил свой одномоторный самолет Cessna 182Q в Антарктиду, где его задержали. Итан Го находится на военной базе Чили уже шесть недель. У него нет возможности вылететь домой из-за антарктической зимы и неисправности самолета.

Судья снял с американца обвинения в передаче ложной информации и посадке воздушного судна без разрешения. Также молодой человек должен в течение месяца пожертвовать 30 тысяч долларов в детский онкологический фонд. Блогеру запретили въезд на территорию Чили на три года.

Ранее легкомоторный самолет приземлился на шоссе в Техасе и протаранил три автомобиля. Травмы получили четыре человека.