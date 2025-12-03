Юный актер из Польши погиб в ДТП в 11 лет

Польский актер Никодем Марецки, получивший известность в стране благодаря ролям в сериалах, погиб в ДТП в 11 лет. Об этом сообщил телеканал Polsat .

По его информации, 27 октября, когда мальчик выбежал из школьного автобуса, его насмерть сбила машина. Водитель был трезв и не превышал скорость. Прокуратура пока не стала предъявлять ему обвинений.

«Ужасно, большая потеря. Он был очень талантлив, и мир открывался ему… Увидимся скоро», — написал в соцсетях работавший с ним режиссер фильма «Белая храбрость» Марцин Кошалка.

В мае в Бразилии умерла 11-летняя актриса Миллена Брандао. Девочку доставили в больницу с жалобами на головную боль и усталость. МРТ показала опухоль мозга. Уже в больнице она пережила 12 остановок сердца.