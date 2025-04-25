Юная горнолыжница умерла во время тренировки во Франции

Чемпионка Франции в слаломе Марго Симон погибла после падения на тренировке. Ей было 18 лет. Об этом сообщило издание RMC Sport .

«Надежда французского лыжного спорта Марго Симон трагически погибла во время тренировки в Валь д’Изер», — сообщили журналисты.

Трагедия произошла накануне. Девушка упала во время тренировки перед турниром Red Bull Alpine Park. Врач скорой помощи пытался реанимировать спортсменку, но она скончалась. Что именно стало причиной смерти 18-летней чемпионки, издание не уточнило.

Соревнования после несчастного случая отменили. Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда выразила соболезнование родным и близким Марго Симон, а также пообещали оказать необходимую помощь. Местная прокуратура взяла на контроль расследование всех обстоятельств и причин случившегося.

Ранее в возрасте 76 лет умер олимпийский чемпион по боксу и легендарный боксер Джордж Форман.