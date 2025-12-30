Юная американка ударила похитителя ногой в пах и спаслась

Девочка в США отбилась от пытавшегося похитить ее мужчины. Об этом сообщило издание People .

ЧП произошло в городе Ванкувер штата Вашингтон. Одиннадцатилетняя девочка вечером возвращалась домой после футбола с друзьями, когда к ней вдруг подбежал незнакомец в лыжной маске, выбил из рук телефон и попытался оттащить в сторону.

Ребенок не растерялся и ударил мужчину в пах. Затем девочка добежала до дома подруги, откуда вызвала в полицию.

Спустя несколько часов правоохранители задержали 31-летнего Джерсона Хартмана из штата Айдахо, в котором жертва узнала похитителя. Подозреваемого отправили под арест, суд над ним пройдет в начале февраля. Во время следствия он отказался признать вину в попытке похищения и грабеже.

Ранее в Балашихе 39-летний мужчина также попытался похитить одиноко стоявшую девочку, его спугнул случайный прохожий.