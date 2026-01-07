Йеменские власти обвинили лидера Южного переходного совета в госизмене

Дело в отношении политика передали Генпрокуратуре. По информации издания, указ об отстранении аз-Зубейди из совета издали из-за обвинений в нарушениии конституции и конституционных полномочий, посягательства на законы, а также действий, направленными на ущемление суверенитета и независимости Йемена.

Агентство Reuters подтвердило, что бывший лидер Южного переходного совета скрылся в неизвестном направлении. Перед бегством он отдал сторонникам оружие и боеприпасы, а также направил их в провинцию Эд-Дали.

Ранее из-за сложной политической обстановки на йеменском острове Сокотра застряли несколько сотен туристов, в том числе и российские граждане. Один из путешественников рассказал, что иностранцам предоставили все необходимое. По его словам, местные жители проявляют радушие и гостеприимство, паники среди туристов нет.