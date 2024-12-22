Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за сбитый истребитель США F-18

Уничтоженный над Красным морем истребитель США F-18 сбили участники йеменского движения «Ансар Аллах». Официальное заявление организации привел в Telegram-канале представитель группировки Яхья Сариа.

В публикации подчеркнули, что бойцы группировки атаковали американский авианосец USS Harry S.Truman, а также сопровождавшие его эсминцы.

«В ходе проведенной операции атака американцев полностью провалилась и привела к уничтожению самолета F-18», — указали в движении.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник в Центральном командовании Вооруженных сил США сообщило, что взлетевший с авианосца USS Harry S.Truman истребитель F-18 сбили сами американские военные дружественным огнем.

Собеседники журналистов пояснил, что оба пилота успели катапультироваться и только один получил незначительные травмы.