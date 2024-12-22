Американские военные сбили собственный истребитель

Американские военные по ошибке сбили собственный истребитель F/A-18 дружественным огнем над Красным море. Об этом сообщило АР со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.

«В воскресенье истребитель ВМС США сбили над Красным морем дружественным огнем», — сообщил источник.

Речь о самолете F/A-18, взлетевшего с палубы авианосца USS Harry S. Truman для атаки по объектам хуситов. Оба пилота успели вовремя катапультироваться, летчиков нашли. Один из них получил незначительные травмы.

В субботу авиация Израиля и США нанесла три авиаудара по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла». В Пентагоне отмечали, что целью атак стали операционный центр и ракетный склад хуситов. Удары последователи после официального заявления «Ансар Алла» о причастности к ночному обстрелу Тель-Авива.

В начале декабря хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой.