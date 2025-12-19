«Явный сигнал». Запад запаниковал из-за одной детали на прямой линии Путина

Sky News: карта России на прямой линии с Путиным стала посланием для Украины

Карта России с новыми регионами, размещенная в студии, где проходила прямая линия с президентом Владимиром Путиным, стала четким посланием для Украины. Об этом сообщило Sky News .

«Присмотритесь к крайнему левому краю на карте России. Там обозначен не только Крым, но и все четыре восточные области, <…> которые вошли в состав России в 2022 году», — отметили в публикации.

На карте обозначены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По мнению журналистов, таким образом Россия четко дала понять, что не откажется от этих территорий.

Британская газета The Independent также обратила внимание на карту, подчеркнув, что визуальный фон эфира с Путиным стал предметом обсуждения в западных СМИ. Они пишут, что декорации для выступления российского президента содержат довольно явные сигналы.

Во время прямой линии Путин прокомментировал высказывания Запада о якобы имеющихся у России планах напасть на Европу. Он отметил, что подобные высказывания звучат ради создания образа врага.