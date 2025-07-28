Bloomberg: доставка ядерного оружия США в Британию стала сигналом для России

США впервые за 17 лет доставили тактическое ядерное оружие в Великобританию в качестве сигнала для России. Об этом заявил эксперт Тихоокеанского форума Уильям Альберке в беседе с Bloomberg.

«Соединенные Штаты, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании, чтобы подать сигнал президенту России Владимиру Путину», — отметил он.

Военный самолет 16 июля вылетел с авиабазы Киртланд в штате Нью-Мексико, где находится Центр ядерного вооружения ВВС США. Его пунктом назначения стала база Лейкенхит в графстве Саффолк в Англии. На борту судна, предположительно, находились новые термоядерные бомбы B61-12.

По данным издания, американский самолет намеренно не выключал транспондеры во время полета, чтобы «показать российским властям, что США не сокращали свой ядерный потенциал в Европе».

Директор проекта Федерации американских ученых по ядерной информации Ханс Кристенсен сообщил, что «есть явные признаки» того, что Соединенные Штаты вернули ядерное оружие в Великобританию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок для заключения мирного соглашения с Украиной. Он заявил, что очень разочарован в Путине.