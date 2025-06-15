Ясность по украинскому саммиту появится после переговоров делегаций

РИА «Новости»: ясности по саммиту России, Турции, Украины и США пока нет

Пока неясно, когда пройдет инициированный турецкими властями четырехсторонний саммит по Украине. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Турции сообщило РИА «Новости» .

По словам собеседника издания, ясности по саммиту Турции, РФ, США и Украины пока нет. Она появится только после встречи дипломатов, отметил он.

«Этот саммит определят итоги переговоров делегаций. Пока ничего конкретного», — подчеркнул источник агентства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 июня заявил, что пока нет речи о новом раунде переговоров российской и украинской делегаций.

Президент Владимир Путин 14 июня в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение России провести встречу дипломатов. По его словам, переговоры продолжат после 22 июня, сообщили «Известия».