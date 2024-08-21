«Яснее ясного». В России раскрыли планы Обамы по получению третьего срока в Белом доме

Предвыборной компанией кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис управляет чета бывшего лидера страны Барака Обамы. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, это шанс для политика получить себе неофициальный «третий срок» в Белом доме.

«И так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а теперь уж яснее ясного. Фактически Барак Обама хочет получить через Харрис свой „третий срок“ в Белом доме. Неофициальный, конечно», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Пушков заявил, что Камала Харрис за три с половиной недели из неэффективного государственного деятеля странным образом превратилась в перспективного политика. Он напомнил, что ведущие члены Белого дома смеялись над ней и не воспринимали всерьез. Также с момента выдвижения Харрис не дала ни одного интервью.