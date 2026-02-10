Яркий огненный шар пролетел над островом Хонсю в Японии

Яркий огненный шар пролетел в небе над японским островом Хонсю. На публикации об этом в местных соцсетях обратило внимание РИА «Новости» .

Пользователи зафиксировали явление в районе Канто в 20:59 (14:59 по московскому времени) 9 февраля. Видео полета шара появились из Токио, соседней префектуры Канагава, города Кавасаки, а также на фоне горы Фудзи.

Запись также опубликовали из деревень недалеко от Фудзи, обсерватории в Нагано и от кружка астрономии одной из токийских школ. Огненный шар двигался с юго-запада на северо-восток и был виден в течение нескольких секунд.

Ранее в Японии отменили весенний фестиваль цветения сакуры у горы Фудзи из-за наплыва туристов. По словам местных властей, ежегодно более 200 тысяч гостей страны угрожали спокойной жизни горожан. Они без разрешения заходили на частные территории, шумели и мусорили.