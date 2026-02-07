Япония отменила весенний фестиваль у горы Фудзи из-за наплыва туристов

Власти японского города Фудзиесида отказались проводить фестиваль цветения сакуры, который традиционно проводят весной в парке у подножия горы Фудзи. Об этом сообщила газета The Guardian .

Мероприятие отменили из-за слишком большого потока туристов. Ежегодно оно привлекало порядка 200 тысяч человек.

Мэр Фудзиесиды Сигэру Хориучи подтвердил, что фестиваль не состоится, чтобы защитить местных жителей от деструктивного поведения со стороны гостей города.

«За прекрасным пейзажем [горы Фудзи] скрывается реальность, заключающаяся в том, что спокойная жизнь горожан находится под угрозой», — уточнил он.

По информации издания, неоднократно возникали ситуации, когда посещавшие фестиваль туристы без разрешения заходили на частные территории, шумели и мусорили.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил о росте популярности отдыха в Японии вреди россиян. Путешественники летят в эту страну, чтобы погрузиться в самобытную культуру.