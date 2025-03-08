Читатели Yahoo News Japan прокомментировали последнее выступление президента России Владимира Путина на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». Глава государства заявил, что Москва не собирается никому уступать в конфликте, и России «не нужно ничего чужого, но свое не отдадим».

Один из пользователей напомнил, что Крым и Донбасс провозгласили свою независимость в 2014 году.

«Эти территории не были захвачены силой: они вошли в состав России добровольно, по собственному желанию», — написал пользователь и добавил, что Украина первой направила в эти регионы свои войска.

«Действия Путина и президента США Дональда Трампа по прекращению огня нацелены на мир. Всем стоит это понять», — заявил другой.

Третий отметил, что действия российского лидера имеют смысл: зачем ему отдавать территории, за которые погибали граждане России.

«Дональд Трамп уже прекратил помогать Украине, в Евросоюзе зияет раскол размером с Марианскую впадину, может, пора прекращать конфликтовать?» — задал вопрос еще один читатель.

Во время встречи Путин прокомментировал выступление французского лидера Эммануэля Макрона, призывающего к эскалации конфликта на Украине. Президент России напомнил времена Наполеона и указал, чем эта эпоха закончилась.