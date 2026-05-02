Японца арестовали за сожжение тела жены в зоопарке

Японца арестовали по подозрению в сожжении тела жены в кремационной печи зоопарка. Об этом сообщил телеканал TBS .

По данным следствия, в конце марта 33-летний работник зоопарка Асахияма на острове Хоккайдо сжег тело своей 33-летней супруги. Во время допроса мужчина признался, что жег труп жены несколько часов. Он также намекнул на свою причастность к ее смерти.

Внутри печи нашли фрагменты останков, но убийство пока не подтверждено официально. Телеканал сообщил, что погибшая жаловалась родственникам на угрозы со стороны мужа.

