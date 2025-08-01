Японским пенсионерам запретили говорить по телефону у банкомата

NHK: в Осаке людям старше 65 лет запретили пользоваться телефоном у банкоматов

Власти префектуры Осака ввели запрет для людей старше 65 лет. Пенсионерам нельзя разговаривать по мобильному телефону во время пользования банкоматами, сообщила телерадиокомпания NHK.

В последнее время в Японии мошенники чаще стали использовать махинацию под названием: «Это я, это я». Аферисты звонят пенсионерам и, представившись родственниками, жалуются, что попали в беду и им нужны деньги. Обычно такие звонки начинаются с фразы «Это я, это я».

«Эти ужасные преступления наносят людям финансовый и моральный ущерб. Надеюсь, что поправки в законодательство помогут сократить число таких преступлений», — заявил губернатор Осаки Хирофуми Есимура.

Согласно запрету, операторов банкоматов обязали размещать объявления о введении данного запрета. Также они будут внедрять ИИ-системы, способные определять, пользуется ли банкоматом пожилой человек, когда разговаривает по телефону.

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