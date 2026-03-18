Японский зоопарк создал стикеры с прославившимся в Сети макаком Панчи

Зоопарк в японском городе Итикава, воспользовавшись мировой известностью детеныша макаки по кличке Панч, запустил сбор средств на его содержание и выпустил набор стикеров для соцсетей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«К нам обращаются люди и из Японии, и из-за рубежа с предложением оказать помощь зоопарку. Сообщаем способы, как можно сделать пожертвования», — заявили представители зоопарка в беседе с агентством.

Сбор пожертвований открыт до 31 мая, для него завели специальный счет в иенах, который называется «панч гамбарэ» — «панч, держись». Этот тэг прославил детеныша на весь мир.

В зоопарке предупредили, что любые просьбы о помощи, не связанные с указанным счетом — это мошенничество. Все собранные средства направят на улучшение условий содержания животных и оборудование зоопарка.

Кроме того, зоопарк начал продавать стикеры для популярной в Японии соцсети Line. Они представляют собой набор из 16 изображений, которые отражают разные эпизоды из жизни Панча. Цена — 120 иен (менее 1 доллара). На четырех из них Панч запечатлен с плюшевой «мамой» — игрушечным орангутаном.

Панч прославился в интернете из-за своей непростой истории — его не приняла стая, а маму заменил плюшевый орангутанг. Видео с участием несчастного детеныша собрало миллионы просмотров в соцсети Х. Сердца людей растопила трогательная привязанность животного к игрушечной «маме».