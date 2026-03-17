Одинокий макак Панч из японского зоопарка нашел себе подружку

Одинокий макак по кличке Панч нашел себе подружку в зоопарке города Итикава. Кадрами, на которых запечатлена парочка в соцсетях поделились посетители зоопарка.

Рыжий макак буквально прикрывает спину своего друга, натерпевшегося буллинга от других обезьян. Они обнимаются, вычесывают друг друга и качаются на качелях-цепочках.

Панч родился в зоопарке Итикавы летом 2025 года. После того, как малыша бросила мать, над ним издевались взрослые особи.

Сейчас макак стал настоящей звездой зоопарка и социальных сетей. Посетители не прекращают публиковать трогательные видео счастливой пары.

Ранее в Сети появились кадры, на которых взрослая обезьяна обнимает Панча.